La naissance de Jésus en Playmobil

Il y a le palais d’Hérode, le Temple de Jérusalem et bien sûr l’étable et son petit Jésus. Cette année, l’exposition de crèches de Moutier a fait de la place pour accueillir une installation en Playmobil. Jusqu’au 16 janvier, plus de 400 personnages et des centaines d’animaux sont mis en scène pour représenter des paraboles bibliques. Cette création est l’œuvre de Casimir Gabiou, un passionné valaisan qui a accepté de prêter ses petits protégés en plastique à Christophe Salgat, théologien au Service du cheminement de la foi de Jura Pastoral qui coordonne cet évènement.