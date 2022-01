L’EM Bienne souffle ses 90 bougies

Berceau de grands noms de la scène

Après sa création, l’EM Bienne a très vite commencé à former de manière professionnelle des artistes en devenir et ce, jusqu’à la fin des années 1990. Aujourd’hui, elle ne propose plus de formation mais elle continue de transmettre et de consolider les connaissances. Elle sert même parfois de tremplin : plusieurs grands noms de la scène culturelle sont passés par cette école, comme le rappeur biennois Nemo Mettler ou encore plusieurs membres du groupe Pegasus.