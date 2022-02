La rénovation du quai du Bas en bonne voie

La Ville de Bienne se réjouit : la rénovation du tronçon du quai du Bas, situé entre la place Centrale et la rue de l’Hôpital, est en bonne voie. Le trottoir et la chaussée doivent notamment être remis à neuf. La Ville a choisi, sous concours, le bureau d’architecture paysagère genevois apaar pour développer un espace public plus animé et plus écologique. Baptisé « Canal éponge », le projet « fera du quai du Bas un espace public animé et respectueux de l’environnement au cœur de la ville » indique le service de l’urbanisme de la Ville de Bienne dans un communiqué ce jeudi. Les autorités souhaitent concrétiser ce projet à partir de cet été en dialoguant avec la population. « Les acteurs locaux concernés (riverains et riveraines, représentants et représentantes de restaurants, cafés et commerces, société civile, etc.) ont été associés au processus ». Le trafic piétonnier et cycliste sera favorisé sur les deux rives. Les ponts ne serviront pas seulement d’axes de passage entre les quartiers, mais constitueront des endroits disposant d’une vue dégagée. « Par ailleurs, le quai du Bas sera aménagé de manière écologique. Le sol sera allégé, si bien que l’eau de pluie pourra s’infiltrer dans le sol. Cela permettra de rafraîchir l’espace urbain », ajoute le service de l’Urbanisme.

Un groupe composé de personnes de la collectivité locale et d’associations a accompagné le concours d’architecture paysagère. Leurs avis concernant les différentes propositions ont été pris en compte et intégrés dans l’évaluation. Le Conseil de ville doit maintenant se prononcer sur le crédit d’étude. S’en suivra l’élaboration d’un projet concret et le vote par la population biennoise d’un crédit de construction.

Les résultats du concours seront exposés du 25 février au 11 mars prochains à la rue de la Gurzelen 3. L’exposition est publique et peut être visitée du lundi au vendredi, de 17h à 19h. /comm-cer