L’ASPRUJ face à de nombreux défis

L’ASPRUJ peine à se renouveler. L’Association de sauvegarde du patrimoine rural jurassien était réunie samedi à Corban pour son assemblée générale, la première après deux ans de pandémie. Le comité a été réélu. Il compte désormais un nouveau membre, à savoir Maxime Jeanbourquin. La Delémontaine Mary Montini a, par ailleurs, été élue présidente par intérim pour succéder à la démissionnaire tramelote Dominique Suisse. Il s’agit toutefois d’une solution provisoire dans l’attente de trouver la bonne personne. « Notre but est de trouver quelqu’un de plus jeune et qui est versé dans le domaine », souligne Mary Montini, ajoutant qu’elle a accepté d’assurer l’intérim pour « sauver l’association ». Outre ces questions de gouvernance, l’ASPRUJ est aussi à la recherche d’un nouveau rédacteur ou d’une nouvelle rédactrice pour sa revue de l’Hôtâ.

L’Association de sauvegarde du patrimoine rural jurassien entend aussi s’approcher des communes cette année. L’entité aimerait pouvoir anticiper et connaitre les différents projets de construction afin de pouvoir en discuter et éventuellement éviter des oppositions. /alr