La feuille de route des arbres contre la sécheresse

Les arbres ont connu plusieurs canicules ces dernières années, notamment en 2003 et en 2013. Cependant, les hautes températures actuelles sont plus compliquées à gérer. La canicule est en effet inscrite dans un cycle plus régulier cette année, relève le chef de la Division forestière. En plus des hêtres, les essences résineuses sont les plus sensibles à la sécheresse. Les couronnes de ces variétés deviennent jaunes depuis les cimes et le phénomène se propage au fil du temps si la période chaude se poursuit.