Près de 80'000 personnes à La Plage

Clap de fin pour La Plage des Six-Pompes à La Chaux-de-Fonds. Le plus grand festival international des arts de la rue de Suisse a pris fin samedi à La Chaux-de-Fonds. La manifestation a attiré près de 80'000 visiteurs, selon les organisateurs. Le festival a ainsi retrouvé une fréquentation similaire aux dernières années hors Covid, malgré la canicule. Une cinquantaine de compagnies internationales se sont produites durant sept jours. Elles ont proposé près de 200 représentations. Avec cette édition 2022, la Plage des Six Pompes opérait son grand retour après une édition 2020 annulée et un projet spécial en 2021. Manu Moser, le directeur artistique de La Plage, fatigué mais heureux, a dressé un premier bilan à chaud de la cuvée 2022 dimanche.Calp de fin