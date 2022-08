Une enquête en quête d’insectes

Une exposition est organisée en ce moment et jusqu’au 28 octobre dans les locaux de la Médiathèque de la HEP de Bienne. Intitulé (En)quête d'insectes, le concept s’articule autour de différents postes qui invitent les enfants à se perdre dans le monde des scarabées, chenilles et autres libellules et ce de manière interactive. L’exposition a aussi une vocation itinérante. Avant cela, l’exposition a fait hale à la Médiathèque de la HEP de la Chaux-de-Fonds et à celle de Delémont.

Ce projet donne le sourire aux enfants, mais aussi à leur enseignant. Pour Maxime Meyer, cet apprentissage par le jeu peut même ouvrir les discussions plus largement en classe après la visite.