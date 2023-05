Aux Journées photographiques de Bienne, des images pour faire corps

Les Journées Photographiques de Bienne invitent le public à s'interroger « sur sa relation au monde physique, vivant, virtuel ou fantasmé » dès vendredi et jusqu'au 28 mai. Les visiteurs pourront découvrir 21 artistes au fil des 20 expos dans 12 lieux de la ville.

Edition après édition, les Journées Photographiques de Bienne tentent de décrypter les enjeux contemporains. Après le thème de la rupture en 2021 et celui de la réparation en 2022 (peu après le début de la guerre en Ukraine), Sarah Girard, la directrice des Journées photographiques a choisi cette année « Physicalities » (« Physiques »).

Monde digital et monde vivant

Le monde se digitalise de manière très forte, a-t-elle expliqué à Keystone-ATS. Dans cet environnement de plus en plus fonctionnel, que se passe-t-il au niveau du corps ? Comment la relation se développe-t-elle entre le digital et le vivant ? Comment cohabitent-ils ?

En fréquentant les festivals et les galeries, Sarah Girard a pu rassembler les travaux de photographes qui travaillent sur ces enjeux et en solliciter d'autres. La responsable a par exemple interpellé le photographe belge Bertrand Cavalier, occupé par le lien entre l'individu et l'architecture moderniste, pour l'inciter à aborder aussi le corps.

La curatrice à la tête du rendez-vous photographique biennois depuis 2018 propose aussi des travaux collaboratifs, réalisés avec d'autres institutions comme l'école d'arts visuels Berne-Bienne. C'est également le cas avec Photoforum ou espace libre, qui donnent carte blanche à des artistes en fonction de la thématique définie par Sarah Girard.