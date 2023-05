Un camion militaire renversé sur l'A16

Un accident de la circulation peu ordinaire a paralysé le trafic régional mardi après-midi. Un camion militaire s’est renversé sur l’A16, au niveau de la rampe, juste après la sortie pour Péry en direction de Sonceboz. Le véhicule a terminé sur le flanc, sans que d’autres véhicules ne soient impliqués. La police bernoise a dit avoir été mise au courant aux alentours de 14h40. Elle précise encore que deux personnes ont été transportées à l’hôpital en ambulance pour des contrôles. Les deux militaires qui terminaient leur école de recrue étaient chargés d'une mission liée à la reddition du matériel. Le véhicule ne contenait pas de munitions ou de substances dangereuses, a indiqué l’armée suisse à la rédaction de RJB. Le tronçon a dû être fermé à plusieurs heures pour permettre l’évacuation du camion à l’aide d’une grue. Une déviation a été mise en place via le village de Péry et d’importants embouteillages se sont formés entre Bienne et Sonceboz. /tbu-nme