La Braderie est lancée à Bienne

La Braderie est de retour à Bienne. La fête a officiellement ouvert ses portes à 18h. Les organisateurs espèrent accueillir plus de 150’000 personnes jusqu’à dimanche soir. Toute une série de stands, d’attractions et de concerts transformeront ainsi durant tout le week-end le centre-ville biennois. La Braderie est aussi une occasion unique pour les associations, les clubs et les commerçants de renflouer leur caisse. Rosa Ikni s’est promenée ce vendredi après-midi alors que les stands étaient encore en préparation. Reportage :