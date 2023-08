Une 4e édition haute en couleur pour le Festival Biu en Vert

Les 26 et 27 août, l’évènement biennois a attiré environ 800 motivés au Pré-Neptune au bord du lac. Ils ont pu y découvrir une quarantaine de stands et quelques conférences sur le thème Reduce et ReUse, réduction et réutilisation en français. Il était notamment question de prendre soin de l’environnement et de l’humain, en modifiant l’impact de sa consommation.

A noter que le grand défi qu’avait lancé le comité d’organisatrices de ne remplir qu'une moitié de poubelle pour toute la durée du week-end a été relevé. Les six organisatrices souhaitent maintenant passer le relais pour la future 5e édition du Festival Biu en Vert. Elles lancent donc un appel à toute personne intéressée à reprendre les rênes.