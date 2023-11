Le cinéma de La Neuveville célèbre un siècle d'existence

Le cinéma de La Neuveville fête ses 100 ans. Ouvert en 1923 par Alfred Aquadro, un photographe visionnaire de La Neuveville, la vénérable salle a traversé les décénnies sans trembler jusque dans les années 90. C'est ensuite Ciné2520, une association entièrement bénévole, qui a repris la main pour continuer de faire vivre les lieux. Pour célébrer ces 100 ans en grande pompe, une grande fête est organisée ce samedi autour du thème des années 20.





Un peu d'histoire

Construit en 1876 à La Neuveville, ce bâtiment abrite tout d'abord un musée. C'est sur l'impulsion d'un photographe visonnaire de la cité médiévale, un certain Alfred Aquadro, que le premier cinéma neuvevillois, baptisé « Le Cinéma du Musée » ouvre ses portes en 1923. La petite entreprise rencontre très vite un beau succès et emploie une dizaine de personnes. En 1968, c'est le fils, Gaston Aquadro, qui reprend les rennes de la petite entreprise familiale avec sa femme. Le couple exploitera la petite salle jusqu'en 1992, date à laquelle le projectionniste, Vito Todisco, prend une retraite bien méritée. Après une courte période de transition, l'association Ciné2520 est crée. Elle exploite encore ajourd'hui le cinéma avec passion et de manière entièrement bénévole.





Une question de volonté

Peu de gens auraient parié sur une aussi belle longévité il y a 100 ans. Et pourtant, un siècle plus tard, le cinéma de La Neuveville est toujours debout. Une pérénnité qui ne tient pas du miracle. « Je crois qu'on peut dire que c'est avant tout une volonté populaire qui a notamment été marquée en 1995 lorsqu'il a fallu voter un crédit pour la réfection du bâtiment et de la salle de cinéma », explique Joëlle Ziegler, co-présidente du Ciné2520.