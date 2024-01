Plus de places pour les sans-abris à Bienne

Les basses températures règnent sur la Suisse depuis quelques jours. Le froid a poussé certaines villes, comme celle de Genève, à proposer plus de places d’accueil pour passer la nuit au chaud. A Bienne, le Sleep-In peut accueillir jusqu’à trente-et-une personne dans ses locaux de la rue des Prés. C’est deux de plus que l’hiver dernier. « L’hiver passé, notre maison était surchargée tous les soirs », explique Valerie Ackle, membre de l’équipe du Sleep-In biennois. Elle poursuit : « on a discuté durant l’été (2023) avec la Ville de Bienne et on a expliqué qu’on avait besoin de plus de places pour l’hiver ». Un appel qui a été entendu puisque désormais douze places supplémentaires sont mises à disposition, par la Ville, dans l’abri de la Maison Wyttenbach, non loin de la mairie. Cette option, qui a déjà été activée à plusieurs reprises cet hiver, a été mise en place en collaboration avec la Sécurité publique de la cité seelandaise.