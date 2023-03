Un train déraille à Büren zum Hof, des blessés

Un train régional de la compagnie RBS a déraillé vendredi près de la gare de Büren zum Hof (BE), sur la commune de Fraubrunnen. Plusieurs personnes ont été blessées, indique la police cantonale. C'est le deuxième déraillement avec blessés de la journée dans le canton.

Les vents tempétueux sont probablement à l'origine du déraillement, indique la compagnie RBS (Regionalverkehr Berne-Soleure) .

L'accident est survenu peu avant 17h00. une partie du convoi s'est renversée, et d'autres trains sur le tronçon entre Jegenstorf (BE) et Soleure ont dû être arrêtés.

Les secouristes étaient sur place en début de soirée.

/ATS