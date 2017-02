Bucher subit un recul des ventes et entrées de commandes en 2016

Bucher a vu son chiffre d'affaires et les entrées de commandes reculer en 2016. Le fabricant zurichois de machines et véhicules spéciaux invoque un ralentissement sur le marché des véhicules agricoles pour expliquer ces résultats.

Les entrées de commandes se sont repliées de 2,2% à 2,39 milliards de francs sur l'exercice passé, et même de 4,0% ajustées des effets de change et des acquisitions. Les ventes nettes ont quant à elles décéléré de 4,4% à 2,38 milliards, ou de 6,7% en terme ajusté, a détaillé le constructeur de véhicules utilitaires et de machines agricoles dans un communiqué.

Le carnet d'ordres a par contre augmenté de 5,7% (+2,5%) à 728 millions de francs. Alors que les entrées de commandes sont ressorties très légèrement au-dessus des prévisions des analystes consultés par AWP, le chiffre d'affaires les a manquées de peu.

Au niveau de la rentabilité, Bucher s'attend à une marge opérationnelle 'nettement inférieure' à 2015. Le résultat opérationnel devrait également se replier, a ajouté le groupe, sans plus de précision. Les résultats annuels complets doivent être publiés le 7 mars.

/ATS