Le commerce de détail a pris de l'embonpoint en février

Les chiffres d'affaires dans le commerce de détail se sont étoffés en février, tant sur un mois que sur un an, selon un rapport encore provisoire concocté par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les revenus ont progressé en termes nominaux de 3,4% sur un an et de 1,8% sur un mois. En termes réels, soit en tenant compte du renchérissement, les chiffres d'affaires ont enflé de 0,3% sur un an et de 1,1% sur un mois, indique le document diffusé vendredi.

Stations-services mises à part, la progression sur un an s'est établie à 3,4% en termes nominaux, mais à seulement 0,2% en termes réels. A noter qu'en intégrant la variable inflation, les revenus du segment alimentation, boissons et tabac se sont étiolés de près de 3%.

Apuré des stations-services également, mais aussi des variations saisonnières, les chiffres d'affaires ont augmenté de 1,7% (nominal) ou 1,1% (réel). Alimentation, boissons et tabac affichent là aussi une évolution à contresens en termes réels, limitée cependant à 0,1%.

/ATS