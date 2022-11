Le prix national FLUX 2022 pour le pôle d'échanges des Eaux-Vives

La Ville de Genève reçoit le prix suisse de la mobilité FLUX pour le nouveau pôle d'échanges des Eaux-Vives. Cette année, le jury du prix a examiné les cinq pôles d'échanges de la nouvelle ligne ferroviaire CEVA qui relie Genève à Annemasse (F) sur 16 kilomètres.

La délégation genevoise a reçu le prix mercredi à Berne, ont indiqué Car Postal, l'Union des transports publics et l'Association transports et environnement qui remettent ce prix pour la 16e fois. Genève est la troisième ville à être distinguée, après Delémont (JU) en 2016 et Château-d'Oex (VD) en 2017.

D'environ 50'000 mètres carrés, le site de la gare des Eaux-Vives a donné l'impulsion à la construction d'un nouveau quartier dans un espace en partie inutilisé. De nouveaux logements, des bureaux, des commerces, une galerie marchande, des lieux dédiés au sport et aux activités sociales, un hôtel et le nouveau bâtiment de La Comédie de Genève ont été construits ou le seront d'ici à 2025.

Concours d'aménagement

L'intermodalité évidente entre la gare par laquelle passe le Léman Express et deux lignes de tram, ainsi qu'avec des lignes de bus transfrontaliers, des cars et des taxis, est saluée par le jury composé de onze experts en transports publics. Selon lui, le concours d’aménagement organisé en 2010 a permis d'articuler soigneusement les nouveaux espaces publics et les nouvelles constructions.

Le prix FLUX récompense un pôle d'échanges réaménagé récemment qui assure un grand confort d'utilisation aux voyageurs et contribue ainsi à accroître l'attrait des transports publics par rapport aux modes de transport individuels. Le CEVA est le tronçon-clé du Léman Express, le plus grand réseau ferroviaire régional transfrontalier d'Europe.

/ATS