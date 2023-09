Les espèces exotiques invasives, une menace majeure, selon l'IPBES

La grave menace mondiale que représentent les espèces exotiques envahissantes est sous-estimée et souvent méconnue, selon un rapport présenté lundi à Bonn. Elles jouent un rôle majeur dans 60% des extinctions de plantes et d’animaux dans le monde.

Selon ce rapport de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), plus de 37'000 espèces exotiques ont été introduites par les activités humaines dans diverses régions du monde. Cette estimation prudente augmente à un rythme sans précédent.

Approuvé samedi à Bonn par les représentants des 143 États membres de l’IPBES, ce rapport établit que le coût économique mondial des espèces exotiques envahissantes a dépassé les 423 milliards de dollars par an en 2019. Ces coûts ont au moins quadruplé chaque décennie depuis 1970.

La Suisse est membre de l'IPBES et des scientifiques suisses, notamment Sven Bacher, de l'Université de Fribourg, y ont contribué. Les auteurs provenant de 49 pays ont analysé plus de 13'000 études.

/ATS