Des bébés et des projets à la maternité de Saint-Imier

But avoué des sages-femmes et de toutes les équipes du Pôle Femme-Mère-Enfant : recréer un cocon familial pour les parents et futurs parents dans un environnement sécurisé et apaisant. Les demandes évoluent également de la part des patientes et tout est mis en oeuvre pour leur apporter calme et sérénité en vue de la naissance. Les locaux de la maternité flambant neufs proposent désormais trois salles d’accouchement, dont deux avec baignoire. Chaque couple est encouragé à concevoir un projet de naissance personnalisé, qui peut inclure une lumière tamisée ou de la musique, afin de se sentir en harmonie avec les lieux. L’envie des futures mamans est aujourd’hui à plus d’authenticité, afin de pouvoir vivre les événements pleinement et profiter de chaque instant. Et les partenaires ne sont pas oubliés puisqu’ils ont aussi la possibilité de dormir confortablement à la maternité.