La course Moutier-Graitery a couronné ses « puissants »

Demian Schaedler et Odile Spycher ont levé les bras au sommet de la montagne samedi. L’Imérien a mis 55’24’’ pour parcourir le tracé principal des « puissants » de 10 km pour 1'000 m de dénivelé positif. Il a devancé le Bruntrutain Philippe Beuret (+3’19’’) et le Boncourtois Christophe Terrier (+4’42’’). Côté féminin, la Franc-Montagnarde Odile Spycher a survolé les débats avec un chrono d’1h00’35’’. La Vadaise Marine Schaller (+10’20’’) et la Tramelote Vanessa Aellig (+13’16’’) complètent le podium.

Près de 450 personnes ont participé au travers des différents parcours à cette course de Moutier-Graitery, mise sur pied pour rendre hommage à un ami du comité d’organisation qui a perdu la vie lors d’une sortie sur la montagne prévôtoise l’an dernier. /emu