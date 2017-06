Mémorial Rui Loureiro : la première manche pour Longo et Dubois

Mercredi soir a eu lieu la première manche de la course cycliste sur route « Mémorial Rui Loureiro ». Au programme, un contre-la-montre de 26,6 km sur le circuit de la Courtine et une boucle en direction des Reussilles. Plus de 60 coureurs ont pris le départ. C’est Marc Dubois du Team Humard Vélo- Passion Renfer SA qui s’est imposé en 36’39 avec une moyenne de plus de 44 km/h devant Gwenael Rouzet et Pierre-François Bourdelle. A noter la participation remarquée de la championne olympique Jeannie Longo, 5 fois championne du monde sur route et 4 fois championne du monde du contre-la-montre.

La prochaine Course aura lieu mercredi 14 juin l’occasion Tour du Vallon dont le départ sera donné à Tramelan. /ami