Le FC Bâle poursuit sa route en Ligue Europa

Le FC Bâle n’a pas manqué l’aubaine. Les footballeurs rhénans ont pris le meilleur sur Getafe 2-1 (1-1) jeudi soir à domicile lors de la 4e journée de la Ligue Europa. Ces trois points acquis face aux Espagnols leur assurent déjà une qualification pour les 16es de finale. Les hommes de Marcel Koller ont parfaitement entamé la rencontre en ouvrant le score dès la 8e par Cabral, avant que Blas Riveros concède un penalty évitable juste avant la pause pour permettre à Getafe d’égaliser. Fabian Frei a scellé le score à l’heure de jeu, concluant une impressionnante percée de Silvan Widmer. Le milieu de terrain avait déjà marqué le seul but de la rencontre lors de la victoire du FCB dans la banlieue de Madrid il y a deux semaines. Avec un nouveau but décisif inscrit devant les 26'300 spectateurs du Parc St-Jacques, il a fêté dignement le 75e match de sa carrière en coupe d’Europe. Les Bâlois ont toutefois dû cravacher jusqu’au bout contre les Espagnols qui ont touché le poteau et qui ont vu un but être annulé pour un hors-jeu discutable en fin de match.

Le FC Bâle est assuré d’être européen au printemps prochain. Il disputera les deux derniers matches de la phase de groupe contre Krasnodar et Trabzonspor avec l’ambition de rester premier. Il s'agit d'une belle revanche pour le club « rouge et bleu » qui n’était pas parvenu à se qualifier en coupe d’Europe la saison passée.