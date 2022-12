Suisse - Serbie: « Le chemin le plus difficile... »

'Je ne lis pas la presse !' D'entrée de jeu, Dragan Stojkovic plante le décor. Le sélectionneur de la Serbie se dit imperméable aux critiques émises au pays depuis le 3-3 contre le Cameroun.

'Nous avons commis des erreurs lors de cette rencontre. C'est pourquoi que nous nous retrouvons dans cette situation qui commande de battre la Suisse, poursuit l'ancien entraîneur de Marseille. La Suisse a deux chances sur trois de se qualifier, la Serbie une seule. Mais je sais aussi que les Serbes suivent très souvent le chemin le plus difficile pour arriver à leurs fins...'

Vendredi, Dragan Stojkovic affirme pouvoir compter sur tout son effectif et que le buteur de la Juventus Dusan Vlahovic pourrait commencer la rencontre. 'Vlahovic va de mieux en mieux. Il est en forme. Mais je ne dévoilerai pas mon équipe comme vous pouvez l'imaginer, sourit-il. Depuis le tirage au sort, il était clair que la deuxième place qualificative derrière le Brésil se jouerait entre la Suisse et la Serbie. Ce match ne sera pas simple. La Suisse est une équipe redoutable, très bien organisée et très disciplinée. Il est difficile de percer sa défense. Mais le football est un jeu de patience. Nous saurons l'être.'

