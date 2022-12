Bertrand Choffat : « Il faudra être très discipliné contre le Portugal »

La Suisse entame la phase à élimination directe ce mardi au Qatar. La Nati affronte le Portugal pour son huitième de final de la coupe du monde de football. Après avoir terminé au deuxième rang de son groupe, la troupe de Murat Yakin aura fort à faire face à Cristiano Ronaldo et ses compères.

Bertrand Choffat, ancien formateur auprès de l’Association suisse de football et notre consultant, a évoqué ce match et cet adversaire dans La Matinale. Pour lui, il faudra que la Nati se montre extrêmement disciplinée : « face aux Portugais, la moindre erreur se paie cash », explique-t-il. Pour ça, il faudra jouer « aussi défensif que contre le Brésil et aussi offensif que contre la Serbie ». Bertrand Choffat revient, également, sur les trois premiers matchs de la Suisse dans ce mondial qatari.