Mondial 2022: le Maroc dans le dernier carré, le Portugal éliminé

Le Maroc est devenu le premier pays africain à se hisser en demi-finale de Coupe du monde. A Doha, les Lions de l'Atlas ont battu le Portugal 1-0 après un match épique.

Le Maroc est devenu le premier pays africain à se hisser en demi-finale de Coupe du monde. A Doha, les Lions de l'Atlas ont battu le Portugal 1-0 après un match épique.

En-Nesyri a inscrit le seul but de la tête à la 42e, profitant d'une mauvaise sortie de Diego Costa. Le Portugal a beaucoup poussé, mais s'est brisé sur la défense marocaine et le gardien Bounou, exceptionnels comme depuis le début du tournoi.

Le Maroc n'a jusqu'ici concédé qu'un seul but, inscrit de plus contre son camp. Face à la Seleccao, Bounou a réussi les arrêts décisifs face à Joao Felix (5e/82e) et Ronaldo (91e).

CR7 n'a pas sauvé le Portugal

CR7, entré à la 51e, n'est pas parvenu à sauver son pays le jour où il a égalé le record du monde des sélections avec 196. Le quintuple Ballon d'or, âgé de 37 ans, ne gagnera ainsi jamais la Coupe du monde.

Les Portugais ont aussi manqué de précision. Tant Fernandes (64e) que Pepe (97e) n'ont pas cadré alors qu'ils étaient en position favorable. La fin de la rencontre a été incroyable, le Maroc finissant à dix après l'expulsion de Chaddira (93e).

Superbes séquences

Les Marocains n'ont pas fait que très bien défendre. Ils ont aussi, notamment en première mi-temps, montré de superbes séquences en sortie de zone grâce à la fois à une technique individuelle remarquable, un collectif très bien huilé et une intensité de tous les instants.

Les milieux Amrabat et Ounahi ont été excellents, de même que les latéraux Hakimi et Attiyat-Allah. Mais c'est toute l'équipe, remplaçants y compris, qui a tout donné pour réussir cet authentique exploit.

Ce succès prend une portée historique. Le Maroc a réussi à passer le cap des quarts de finale que le Cameroun (en 1990 contre l'Angleterre), le Sénégal (en 2002 contre la Turquie) et le Ghana (en 2010 contre l'Uruguay) n'avaient pas pu franchir.

/ATS