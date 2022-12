Du mouvement au FC Bienne

Les chemins se séparent entre le FC Bienne et cinq joueurs de sa 1re équipe. Le club seelandais de Promotion League de football annonce ce mercredi le départ des gardiens Nicolas Grivot et Breogan Espasandin, des défenseurs Matthew Mäder (ndlr : son départ aux SR Delémont avait déjà été annoncé) et Jens Hofer, ainsi que de l’attaquant Jordi Nsiala. Ceux-ci ne porteront donc plus les couleurs biennoises au 2e tour du championnat. Le président Dietmar Faes avait déclaré à RJB il y a environ trois semaines que le FCB allait « certainement se séparer de quelques joueurs ». En voilà cinq qui quittent le navire… /mle