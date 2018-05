L’audace de Patrick Fischer

C’est l’un des plus beaux exploits de l’équipe de Suisse de hockey sur glace. La Nati s’est qualifiée jeudi soir pour les demi-finales du championnat du monde au Danemark. Elle a sorti la Finlande en l’emportant 3-2. Les Helvètes n’avaient plus pris la mesure de la sélection nordique depuis 1988 et les Jeux olympiques de Calgary. Pour retrouver trace d’un succès suisse sur la Finlande dans un mondial, il faut même remonter à 1972.

La Suisse s’apprête donc à disputer sa 3e demi-finale mondiale. Et elle le doit beaucoup à l’audace de son sélectionneur Patrick Fischer. Une audace qui a inspiré ce commentaire à Mathieu Schaffner.