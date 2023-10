L’IHC Bienne est relégué en Ligue B

Retrouver la Ligue A dès la saison prochaine

L’objectif était clair pour Vincent Monbaron après la relégation de son club : « L’objectif est de remonter directement ». Cette relégation survient un an après la fusion des deux clubs de la cité seelandaise. Le Président de l’IHCB indique toutefois que cette mauvaise performance ne remet pas en question le projet du club pour le futur : « On a eu une équipe qui a été complètement remaniée. Ça prend du temps au niveau du jeu pour trouver ses marques et c’est un projet qui va se dérouler sur plusieurs années. On veut continuer à former les jeunes et repartir du bon pied ». /fwo