Fanny Smith récupère le bronze olympique

Fanny Smith est bien la détentrice de la médaille de bronze olympique. Le recours de Swiss-Ski a payé et la Vaudoise a récupéré sa médaille au détriment de l'Allemande Daniela Maier.La Commission d'appel de la FIS a accepté le recours de Fanny Smith et de Swiss-Ski. Pour rappel, Fanny Smith, 3e de la finale olympique de skicross, avait été disqualifiée pour avoir, selon les juges, écarté son ski gauche et gêné l'Allemande Daniela Maier.La Vaudoise avait immédiatement plaidé son cas en expliquant qu'elle n'avait pas pu faire autrement compte tenu de la présence de la Canadienne Marielle Thompson sur ses skis ou presque à la réception d'un des derniers sauts du parcours.« Je suis évidemment soulagée de cette décision, a commenté la Villardoue dans un communiqué de Swiss-Ski. Car j'ai toujours été convaincue que je n'avais pas fait d'erreur. Mais en même temps, cela me fait de la peine pour Daniela Maier qui est maintenant la victime de cette situation. »Si les juges n'avaient pas tergiversé, il est évident que cela ne se serait pas déroulé de cette manière. /ATS-nmy