Alexis Pinturault de retour en géant la saison prochaine

Alexis Pinturault a confirmé vendredi qu'il serait de retour en Coupe du monde uniquement en géant. Ce sera probablement sa dernière saison avec en ligne de mire les JO 2026.

'L'idéal c'est de me concentrer sur ce que je maîtrise le mieux, là où j'ai toujours été le meilleur et là aussi où je suis toujours dans les 30 au moment où je vais commencer la saison', a déclaré 'Pintu' lors d'un point presse à propos du géant, discipline dans laquelle il compte 18 victoires en Coupe du monde.

Victime d'une fracture du plateau tibial et d'une lésion au ménisque du genou droit à Kitzbühel, un an tout juste après s'être rompu les ligaments croisés du genou gauche, Pinturault avait expliqué fin janvier ne pas être certain de poursuivre sa carrière.

Un mois après, le Savoyard aux 34 succès en Coupe du monde a finalement annoncé son retour la saison prochaine avec la volonté de ne pas s'arrêter sur une blessure et avec pour objectif les JO de Milan-Cortina l'hiver prochain.

Le Français entrevoit un retour sur les skis d'ici un mois. En ne disputant que les géants, le Savoyard va donc abandonner les épreuves de vitesse auxquelles il s'était consacré depuis deux saisons avec l'ambition de s'imposer en descente.

'Aujourd'hui, si je veux avoir une ambition de retour et de performance, il faut que je me concentre sur une seule discipline. Et celle où je suis le plus fort parce que je n'aurai pas de temps à perdre', a-t-il expliqué.

Si son retour est confirmé, il est 'très probable que la saison prochaine soit (sa) dernière'. 'Je suis motivé par le fait de ne pas finir sur une blessure, motivé par les Jeux olympiques mais (...) il est fort probable que je me tourne sur autre chose', a-t-il poursuivi.

Lors de ce point presse, le triple médaillé olympique a aussi annoncé qu'il allait réintégrer le cadre de l'équipe de France après avoir travaillé avec une structure spéciale lors des dernières saisons.

/ATS