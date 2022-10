Michaël Burri 2e du Rallye du Valais

Michaël Burri bute sur le même adversaire au Rallye du Valais. Comme l’année passée, le pilote Prévôtois a terminé 2e de la dernière manche du championnat de Suisse derrière Mike Coppens samedi. Dans sa Hyundai i20 Rallye 2, il a bouclé les 12 spéciales avec 16 secondes de retard sur le Valaisan. La 3e place est revenue au Belge Freddy Loix qui accuse seulement 2 dixièmes de plus que Michaël Burri et son copilote Anderson Levratti. Cette 62e édition a été pleine de suspense, puisque quatre pilotes étaient au coude à coude pour la victoire finale le vendredi soir. Le Valaisan Jonathan Michellod est parti en tête avant la dernière étape chronométrée, mais il a été victime d’une crevaison et a finalement terminé 4e.

Deux autres régionaux ont terminé dans le top 10. Steeves Schneeberger s’est classé 7e, juste devant David Erard. Pascal Bron a fini 23e, Benoît Farine 33e, Geoffrey Cuenin 36e, Quentin Claire 39e et Alphonse Kilchenmann 41e. Sacha Althaus a, lui, été contraint à l’abandon lors de la première journée. /emu