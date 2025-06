Formule 1: George Russell victorieux à Montréal

George Russell (Mercedes) a remporté le Grand Prix du Canada à Montréal. Le pilote anglais a ainsi fêté sa quatrième victoire en formule 1, la première cette saison.

La course s'est conclue derrière la voiture de sécurité au terme des 70 tours. Celle-ci est entrée en piste après la sortie de route dans la ligne droite d'arrivée de Lando Norris (McLaren-Mercedes), qui luttait alors pour la quatrième place avec son coéquipier Oscar Piastri, le leader du championnat.

L'Anglais a admis avoir commis une erreur qui lui coûte cher puisqu'il accuse désormais 22 points de retard sur l'Australien...

Premier podium pour Antonelli

Russell a précédé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda) et son jeune coéquipier italien Kimi Antonelli (18 ans/Mercedes), qui est ainsi monté sur son premier podium à l'occasion de sa dixième course en F1. Mercedes a effectué un inattendu retour au sommet et est devenue la troisième équipe à gagner en 2025 après McLaren et Red Bull.

Piastri a terminé juste derrière le trio de tête, devant les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton qui ont cruellement manqué de rythme. La Scuderia évolue en retrait des trois écuries de pointe.

Des points pour Sauber

Nico Hülkenberg (Sauber-Ferrari) a apporté quatre nouveaux points à l'équipe d'Hinwil grâce à un bon huitième rang. Son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto a pris la quatorzième place.

Le résultat pourrait toutefois être remis en cause, car Verstappen a dépassé Russell de quelques mètres derrière la safety car, ce qui est interdit. Les commissaires pourraient devoir juger cette manoeuvre.

