Ferrari contre Porsche: duel lancé aux 24 Heures du Mans

Ferrari et Porsche étaient lancées dans un mano a mano en tête des 24 Heures du Mans samedi à 20h00 dans une course très indécise. Une dizaine de voitures se tenaient en effet en moins d'une minute.

Sur le légendaire circuit sarthois, les trois Ferrari étaient en tête peu après 20h00, mais avec une avance infime sur leurs poursuivants. La Ferrari no 50, tenante du titre, menait la danse, et la première Porsche, la no 6, était quatrième à une poignée de secondes.

Les deux écuries affichent pour l'heure un rythme d'enfer: partie 21e et dernière dans la catégorie reine des Hypercars, la Porsche no 6 alors pilotée par Kévin Estre était remontée en quatrième position après seulement 1h15 de course.

Ferrari s'avance en favorite logique après avoir remporté les deux dernières éditions sur le circuit des 24 Heures et les trois premières courses du championnat du monde d'endurance (WEC) cette saison. Partie en pole position, la Cadillac no 12 n'aura pas résisté longtemps aux assauts de la concurrence. Après quatre heures de course, le prototype de la firme américaine était 10e.

Preuve que cette 93e édition, dont le départ a été donné par Roger Federer, s'annonce serrée, la moitié des 21 voitures engagées dans la catégorie reine des Hypercars se tenaient en moins d'une minute après quatre heures de course, dont les deux Toyota, qui ont pour elles l'expérience de cinq victoires consécutives entre 2018 et 2022.

