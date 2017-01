Le retour du roi

Roger Federer l'a fait ! Le Bâlois s'est offert son 18e titre de Grand Chelem, son premier depuis Wimbledon en 2012, en gagnant l'Open d'Australie. Il s'est imposé en finale face à Rafael Nadal, à l'issue d'un match prodigieux.

Porté par un revers magnifique, Roger Federer a signé à Melbourne lors de son 100e match à l'Open d'Australie l'exploit qui fait toute la différence. Il est bien le meilleur joueur de tous les temps.

Le Bâlois a battu Rafael Nadal 6-4 3-6 6-1 3-6 6-3 après avoir été mené 3-1 dans la dernière manche pour cueillir son dix-huitième titre dans un tournoi du Grand Chelem, son cinquième à Melbourne après ses succès en 2004, 2006, 2007 et 2010. Bien "protégé" à trois reprises par Stan Wawrinka depuis 2014, son record de dix-huit couronnes dans les tournois majeurs - le seul qui compte pour désigner le meilleur - semble désormais "verrouillé". Le Bâlois laisse Rafal Nadal et Novak Djokovic respectivement à quatre et à six titres. On voit mal comment l'Espagnol et le Serbe pourraient combler l'écart.

Quatre ans et demi après son dernier titre majeur - Wimbledon 2012 - et après trois finales perdues contre Novak Djokovic -, Roger Federer a retrouvé la lumière alors qu'il a passé les six derniers mois loin des courts à soigner son dos et son genou.

Même si l'élimination d'Andy Murray en huitième de finale devant Mischa Zverev fut une heureuse surprise qu'il n'espérait sans doute pas, Roger Federer n'a pas gagné ce titre au rabais. Il a écarté quatre joueurs du top-ten - Tomas Berdych, Kei Nishikori, Stan Wawrinka et Rafal Nadal - pour devenir la deuxième tête de série no 17 à enlever un titre du simple messieurs dans un tournoi du Grand Chelem après... Pete Sampras à l'US Open 2002.

Les réactions

Severin Lüthi, capitaine de l’équipe de Suisse de Coupe Davis, a vu venir la victoire de Roger Federer. « Deux fois en novembre et en décembre, je lui ai dit qu'il pouvait gagner le titre ici à Melbourne », a affirmé le Bernois.

Dans le clan de Rafael Nadal, on met le doigt sur un constat. « Il a manqué un jour de récupération à Rafa. Le jour de repos en plus dont a bénéficié Roger Federer a pesé », a expliqué son coach, Carlos Moya. /sma-ats

Les 18 finales remportées par Roger Federer en Grand Chelem

Wimbledon 2003 FEDERER bat Mark Philippoussis (AUS) 7-6 6-2 7-6

Melbourne 2004 FEDERER bat Marat Safin (RUS) 7-6 6-4 6-2

Wimbledon 2004 FEDERER bat Andy Roddick (USA) 4-6 7-5 7-6 6-4

US Open 2004 FEDERER bat Lleyton Hewitt (AUS) 6-0 7-6 6-0

Wimbledon 2005 FEDERER bat Andy Roddick (USA) 6-2 7-6 6-4

US Open 2005 FEDERER bat Andre Agassi (USA) 6-3 2-6 7-6 6-1

Melbourne 2006 FEDERER bat Marcos Baghdatis (CHY) 5-7 7-5 6-0 6-2

Wimbledon 2006 FEDERER bat Rafael Nadal (ESP) 6-0 7-6 6-7 6-3

US Open 2006 FEDERER bat Andy Roddick (USA) 6-2 4-6 7-5 6-1

Melbourne 2007 FEDERER bat Fernando Gonzalez (CHI) 7-6 6-4 6-4

Wimbledon 2007 FEDERER bat Rafael Nadal (ESP) 7-6 4-6 7-6 2-6 6-2

US Open 2007 FEDERER bat Novak Djokovic (SER) 7-6 7-6 6-4

US Open 2008 FEDERER bat Andy Murray (GBR) 6-2 7-5 6-2

Roland-Garros 2009 FEDERER bat Robin Soderling (Su) 6-1 7-6 6-4

Wimbledon 2009 FEDERER bat Andy Roddick (USA) 5-7 7-6 7-6 3-6 16-14

Melbourne 2010 FEDERER bat Andy Murray (GBR) 6-3 6-4 7-6

Wimbledon 2012 FEDERER bat Andy Murray (GBR) 4-6 7-5 6-3 6-4

Melbourne 2017 FEDERER bat Rafael Nadal (ESP) 6-4 3-6 6-1 3-6 6-3