Roger Federer tout en douceur

Un anniversaire célébré comme il se doit par Roger Federer. Lundi soir, devant un public bruyant et acquis à sa cause, le Bâlois a gagné facilement contre Peter Gojowczyk au 1er tour des Swiss Indoors, à Bâle. Il a écrasé l’Allemand 6-2, 6-1 en 52 minutes de jeu. Le Rhénan ne s’est donc pas éternisé à la Halle St-Jacques pour son 1’500e match sur le circuit ATP. Bien en jambes, il a déroulé son tennis face à un adversaire limité qui n’a rivalisé que par courts instants. Le seul petit bémol de la soirée du Suisse a été la perte d’un jeu de service lors du 2e set. Mais elle a largement été compensée par la domination constante exercée par l’idole de tout le peuple bâlois qui a réalisé le break à cinq reprises dans ce duel. En 8e de finale des Swiss Indoors, le numéro un helvétique fera face au vainqueur du duel entre le Moldave Radu Albot et le Serbe Dusan Lajovic.

Le tournoi rhénan a été ouvert officiellement ce lundi. La star de la pop américaine, Anastacia, a notamment proposé un concert, tandis que le directeur du tournoi, Roger Brennwald, a salué la longévité de son rendez-vous qui fêtera l’an prochain son demi-siècle d’existence. Roger Federer a d’ailleurs déjà confirmé sa participation à cette 50e cuvée. /mle