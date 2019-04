Le VFM manque sa première balle de série

Le Volleyball Franches-Montagnes retarde son départ en vacances. Les joueuses d’Olivier Lardier ont cédé face à Lugano 3-1 (27-25 21-25 25-22 27-25) dimanche soir à la Pépinière des Breuleux. Elles voient les Tessinoises revenir à 1-1 dans la série finale pour la 5e place, après le succès des Jurassiennes samedi soir à Cadempino. Le 5e rang, dernier qualificatif pour la Coupe d’Europe, se jouera mercredi soir (20h) en terre tessinoise.





Mauvaise entame de match

Les pensionnaires de la Pépinière ont très vite été menées 5-0 dans le premier set, ce qui a obligé Olivier Lardier à prendre un temps-mort. Elles ont ensuite recollé au score et se sont offert une balle de 1re manche (25-24) avant de céder ce set aux Tessinoises (27-25).

Le réveil jurassien n'a pas tardé avec le gain de la 2e manche (25-21). Kimy Chappatte a fait son entrée dans la partie au début du 3e set. Elle a permis à Lara Hasler de se reposer pendant une partie de la manche, elle qui a assumé le poste de libero pendant la quasi-totalité du match. Lugano a finalement remporté ce set 25-22.





A 10-7 pour le VFM dans la 4e manche, Jurja Vlasic s'est blessée à la cheville et a dû quitter ses coéquipières. Elle a été prise en charge par une ambulance. « Au début du 4e set, je lui ai dit de garder son énergie pour elle. Elle paie la fatigue de toute une saison, elle a toujours été à 100% », a expliqué Olivier Lardier, entraîneur du VFM. Les Jurassiennes ont été transcendées par ce fait de match et ont mené 23-18 dans cette manche. Elles ont ensuite eu deux balles de set sans pour autant les convertir et c'est finalement Lugano qui s'est imposé 27-25 dans cette dernière manche.





Un dernier match mercredi

Le VFM termine donc sa saison à domicile par une défaite. Les joueuses d'Olivier Lardier ont encore un match à jouer avant de penser aux vacances. Elles affronteront une dernière fois Lugano ce mercredi à 20h à Cadempino pour accrocher la 5e place du championnat de Ligue A, synonyme de qualification en Coupe d'Europe.

Jurja Vlasic sera indisponible pour ce match et rejoint Manon Nicolet à l'infirmerie. « Il se pourrait qu'on joue sans passeuse mercredi, a précisé Olivier Lardier. Notre seule alternative consiste à emmener une jeune joueuse du club », a-t-il ajouté, pointant du doigt l'effectif trop restreint de son équipe.

Ce match était aussi le dernier du speaker du VFM, Stéphane Desinde, fidèle au micro taignon depuis près de 20 ans. /mmi