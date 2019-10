Le VFM confirme

Le Volleyball Franches-Montagnes enchaîne en Ligue A. Après leur premier succès de la saison la semaine passée, les Taignonnes se sont imposées devant la lanterne rouge Genève Volley 3-1 dimanche dans leur salle aux Breuleux. Les visiteuses se sont montrées accrocheuses et ont remporté la première manche 25-17. Le VFM a réagi en enlevant les trois sets suivants 28-26, 25-22 et 25-19. Cette deuxième victoire de rang permet aux joueuses d’Olivier Lardier de grimper au 5e rang. Elles affichent six points au compteur en quatre matches disputés et sont à trois points du podium. /tri