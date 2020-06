Une étrangère en moins au VFM

La campagne de recrutement est terminée pour le Volleyball Franches-Montagnes. Le club jurassien a dévoilé lundi soir dans un communiqué son contingent pour la prochaine saison de Ligue A. Il s’appuiera sur douze joueuses et quatre stagiaires. « Compte tenu des incertitudes liées au Covid-19 », le VFM attaquera le championnat avec quatre étrangères, soit une de moins que l’an dernier. Pour autant, « la qualité de l’équipe est comparable à celle de la saison écoulée », selon le club taignon.





Cinq arrivées dont un retour

Les dirigeants francs-montagnards annoncent le retour la passeuse croate Jurja Vlasic, ainsi que les engagements de la Colombienne Ivonne Montano (diagonale) et des Suissesses Lisa Sène (ailière), Camille Simonin (centrale) et Audrey Weber (passeuse). Ivonne Montano débarque en provenance du championnat de Suède où elle a été désignée meilleure joueuse de la saison dernière. Ces cinq éléments rejoignent Lara Gerber (ailière), Bely Menana (ailière/ESP), Manon Nicolet (libero), Larissa Rothenbühler (centrale), Taryn Sciarini (libero), Coralie Varé (ailière) et Emma Willis (centrale/USA) dans le contingent du VFM. Les stagiaires Kimy Chappatte, Emma Faivet, Sarah Gomes et Déliane Monin compléteront l’effectif.

Le Volleyball Franches-Montagnes précise qu’une joueuse supplémentaire pourrait être enrôlée en cours de saison « en fonction de l’évolution des finances du club et du déroulement de la saison ». /comm-msc