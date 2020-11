« Il y a un risque important de blessures »

Le Volleyball Franches-Montagnes remet le pied à l’étrier. Il s’en va défier Guin ce mercredi soir dans le championnat de Ligue A. C’est un événement pour le club jurassien qui n’a plus joué en compétition depuis le 18 octobre. Cette pause de 17 jours a été marquée par une mise en quarantaine de l’effectif taignon à la suite d’un cas positif au Covid-19. Trois matches du VFM ont été reportés. À l’heure de renouer avec le championnat, une certaine crispation se fait sentir chez Olivier Lardier. L’entraîneur franc-montagnard évoque « une reprise à zéro » et craint les blessures. « Il y a un risque important sur des lésions musculaires », dit-il.





Un état de forme disparate

Aussi, Olivier Lardier va être sur ses gardes en terre fribourgeoise. « Il va falloir que je sois très vigilant par rapport à l’état de forme des joueuses, notamment celles qui sont revenues en ayant été malades, détaille le technicien du VFM. J’envisage parfaitement qu’une joueuse me dise, après un set ou un set et demi, j’ai le souffle court ». Ce match pourrait donc être considéré comme une rencontre de reprise en se focalisant davantage sur la prochaine rencontre. D’autant que le Volleyball Franches-Montagnes devra faire le déplacement sans sa capitaine Bely Menana, ni ses centrales Larissa Rothenbühler et Camille Simonin. Ce sont ainsi deux membres du six de base et une remplaçante directe qui manqueront à l’appel. /msc