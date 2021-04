« Le VFM est à sa place »

C’est l’heure du bilan pour le Volleyball Franches-Montagnes. Les Taignonnes sont en vacances depuis samedi et une défaite 3-0 contre Cheseaux. Elles perdent la série pour la 5e place de Ligue A 2-0. Le VFM n’est ainsi par parvenu à grapiller de rang par rapport à la saison régulière, malgré une belle prestation lors du 1er acte en terre lémanique où il est passé à un point de la victoire. L’écart avec les puissantes Vaudoises est apparu trop grand pour espérer mieux lors du second duel.

« Cette 6e place finale est logique. Nous avons réussi à passer au travers d’une saison compliquée avec le coronavirus et avec des joueuses blessées », explique l’entraîneur du VFM, Olivier Lardier, qui regrette toutefois de ne pas encore avoir pu accrocher le top-5 depuis son arrivée au club, « Au vu de la construction de l’équipe et de nos forces et nos faiblesses, nous sommes à notre place. On a fait ce qu’il fallait face aux équipes que nous devions battre, par contre nous n’arrivons pas encore à rivaliser avec les équipes du top-4. Il nous manque de l’expérience pour grapiller cette place qui nous fait défaut au classement », poursuit le Français.