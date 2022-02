Leo Portaleoni rempile pour trois ans au VFM

Après un automne agité et un changement soudain d'entraîneur, le Volleyball Franches-Montagnes mise sur la stabilité. L’entraîneur de l’équipe première Leonardo Portaleoni, au club depuis plus de dix ans, vient de prolonger son contrat pour trois saisons supplémentaires. Sous la houlette du technicien brésilien, le VFM pointe actuellement à la 6e place de la Ligue Nationale A et vient de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de Suisse.