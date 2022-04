Du mouvement au Volleyball Franches-Montagnes

Le Volleyball Franches-Montagnes ne comptera plus dans ses rangs ses quatre joueuses étrangères la saison prochaine. Le club de Ligue A a communiqué mardi matin leur départ. Le premier est celui de la Topscorer Yvonne Montano. Contacté par notre rédaction, le président du VFM Bertrand Faivet, nous avoue qu’il s’y attendait aux vues de ses très bonnes performances durant toute la saison. Yvonne Montano aurait reçu des propositions « plus ambitieuses et financièrement plus intéressantes ». La passeuse Maria Alejandra Marin souhaite également passer un nouveau cap dans sa carrière. Elle rejoindrait ainsi un club « aux ambitions continentales élevées ». Bertrand Faivet précise que Diana Arrechea et Laura Parts ne répondaient pas aux critères du VFM. Il ajoute aussi que les recherches sont déjà bien avancées. Selon lui, deux voire trois nouvelles joueuses internationales composeraient déjà la nouvelle légion étrangère du club taignon. Des informations officielles devraient tomber ces prochaines semaines.







Deux nouvelles Suissesses

Dans son communiqué, le VFM annonce l’arrivée de deux joueuses de l’Arc jurassien. La passeuse seelandaise de 19 ans Amélie Perret a signé sa première entente en Ligue A. Elle a principalement été formée à Bienne avant de transiter du côté de Morat et Müchenbuchsee en 1re ligue. Elle s’est ensuite rendue à Neuchâtel pour faire ses armes en Ligue B. La libéro Noa Doya de St-Blaise sera également taignonne la saison prochaine. Formée à Neuchâtel en Ligue B, elle a fait ses débuts en Ligue A du côté de Valtra puis de Lugano. Depuis une saison, la joueuse de 23 ans évoluait pour La Suze en 1re ligue. /comm-lge