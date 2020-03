Les Jeux olympiques sur juillet-août

C'était la solution la plus simple. Ce lundi, le Comité international olympique (CIO), en lien avec le comité d'organisation et les 33 fédérations impliquées, a annoncé que les prochains Jeux olympiques de Tokyo, reportés pour cause de crise sanitaire liée au coronavirus, auront finalement lieu du 23 juillet au 8 août 2021. L'information a été donnée par l'agence de presse japonaise Kyodo News. Ces dates sont sensiblement identiques à celles prévues initialement cette année, à un jour près (24 juillet au 9 août 2020) et qui devraient éviter le casse-tête des différents calendriers à reprogrammer.

Depuis l'annonce du report des Jeux en raison de la pandémie mondiale du coronavirus, plusieurs options avaient été envisagées. Vendredi dernier, la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike avait ainsi évoqué de les décaler au printemps 2021 pour éviter les gros pics de chaleur que subit la capitale nippone l'été. Mais cette solution se serait heurtée à la problématique des calendriers. /ats