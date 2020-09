Nicole Büchler range sa perche

Nicole Büchler tire sa révérence. La perchiste biennoise de 36 ans annonce mardi qu’elle met un terme à sa carrière. Elle détient les records de Suisse depuis 2016 avec des sauts à 4m78 en extérieur et 4m80 en intérieur. Nicole Buechler a, notamment, participé à trois reprises aux Jeux olympiques, avec à la clé une 6e place à Rio, ainsi qu'à six championnats du monde et à deux championnats d'Europe. Elle occupera désormais un poste de coach pour le saut à la perche au sein de la fédération suisse d'athlétisme. /emu