Les 10es JO d’Ernest Gigon attendront

« C’est vraiment trop compliqué d’y aller. La possibilité n’est pas là ». Ernest Gigon est contraint de renoncer à son habituel voyage aux Jeux olympiques d’hiver – ses habituelles vacances devrait-on plutôt écrire, lui qui n’en prend que tous les quatre ans. Le Franc-Montagnard ne se rendra pas à Pékin pour vivre ses 10es JO. Pourtant, il a tout tenté. « J’ai fait beaucoup de téléphones, que ce soit au CIO (Comité international olympique) ou même à la fille de l’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi », raconte-t-il. Rien à faire, on n’accède pas aux Jeux chinois comme on le veut. « Ça me fait mal. Rien que d’en parler, j’ai presque une larme à l’œil », poursuit le supporter le plus emblématique du pays. Depuis sa découverte des Jeux olympiques d’hiver en 1980, le Taignon s’apprête à manquer sa 3e édition.