Cynthia Mathez disputera les Jeux paralympiques en curling

Cynthia Mathez endossera un rôle de remplaçante, et non de vice-capitaine comme mentionné par Swiss Paralympics. La Tramelote s’est familiarisée de manière intensive depuis quatre mois seulement avec le curling en fauteuil roulant. La formation helvétique sera emmenée par la capitaine valaisanne Françoise Jaquerod et composée du Bernois Hans Burgener, du Valaisan Patrick Delacrétaz et du Fribourgeois Laurent Kneubühl. Classée onzième au processus de qualifications, l’équipe suisse de curling s’est directement qualifiée pour les Jeux. /comm-jpi