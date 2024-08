Guerdat savoure, mais rêve déjà d'un deuxième titre olympique

'C'est assez rare de conquérir une médaille individuelle aux Jeux. J'en ai deux. Je me sens super heureux, et fier de ma jument et de mon équipe', confie Steve Guerdat.

Le Jurassien ne cachait pas son bonheur de s'être paré d'argent aux JO de Paris avec sa jument Dynamix de Belheme. 'C'est difficile de trouver les mots. Mais cette médaille représente beaucoup pour moi, peut-être même plus que celle remportée à Londres' en 2012, où le Jurassien s'était paré d'or à l'âge de 30 ans en selle sur Nino des Buissonnets.

Une deuxième place peut-elle vraiment avoir plus de saveur qu'un titre olympique ? 'Le contexte est différent. A Londres, j'étais encore jeune. Et ma victoire avait constitué une certaine surprise, même si j'avais déjà obtenu de bons résultats', a-t-il répliqué.

'Une médaille olympique, ça change votre vie de tous les jours', a poursuivi le Jurassien, qui a récemment souligné qu'il n'aurait jamais pu acheter les écuries d'Elgg sans ce sacre de 2012 et ses nombreuses retombées.

'Encore plus de saveur'

'Je regrette de ne pas avoir plus savouré cette médaille d'or. Avec les années, on se rend compte que c'est dur d'obtenir une médaille olympique', a-t-il glissé. 'Maintenant, je suis devenu plus sage. J'ai une famille qui m'attend et va encore s'agrandir. Cela donne encore plus de saveur à la chose', a-t-il assuré.

Même si une petite faute commise sur l'avant-dernier obstacle du barrage l'a privé d'or, Guerdat préférait se réjouir de sa médaille d'argent plutôt que d'avoir des regrets. 'J'avais toutes les cartes en main pour gagner. Je n'ai pas fait le barrage qu'il fallait, mais je n'ai pas envie de parler de détails techniques', a-t-il coupé.

'C'est déjà génial d'avoir une médaille. Ma jument et mon équipe auraient mérité l'or, mais l'argent suffit largement à mon bonheur', a souligné le cavalier de Boncourt, qui possède désormais un set complet de médailles olympiques puisqu'il avait décroché le bronze par équipes en 2008 à Pékin.

'Une marge de progression'

Mais pas question de se reposer sur ses lauriers. 'On va continuer à se battre pour obtenir une deuxième médaille d'or olympique', a-t-il enchaîné, soulignant que sa jument Dynamix de Belheme, sur laquelle il est devenu champion d'Europe en 2023, n'a pas encore atteint sa pleine maturité.

'On a vu lors des qualifications par équipes (réd: dans lesquelles la Suisse a échoué) que les Jeux étaient quelque chose de différent des autres championnats ou des concours auxquels elle est habituée', a-t-il analysé. 'Elle a été fantastique aujourd'hui (réd: mardi) mais on a encore une marge de progression', s'est-il réjoui.

'Ca nous promet encore de belles choses', a-t-il enchaîné, avant de revenir sur les difficultés du parcours parisien. 'Il n'y avait pas d'obstacles susceptibles d'effrayer les chevaux. C'était un parcours très, très compliqué, mais au sens positif du terme. Cela fait d'autant plus plaisir de gagner une médaille', a-t-il conclu.

