Ça roule pour Dominic Von Burg

L’Alsace sourit à Dominic Von Burg. Le cycliste du Team Humard Vélo-Passion Renfer s’est offert lundi la 3e place du Grand Prix des Vallons. L’épreuve s’est disputée sur 122 km dans les environs de Strasbourg. Le coureur de l’équipe jurassienne a joué la 2e place en compagnie de six autres athlètes. Dominic Von Burg a donc finalement empoché le 3e rang. Romain Aubert et Marc Dubois, également cyclistes du Team Humard Vélo-Passion Renfer, ont terminé respectivement à la 11e place et au 16e rang. /msc+comm