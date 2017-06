Luca Nobel et le VC Courtételle récidivent

Luca Nobel est bien le plus fort. Le cycliste de Court a conservé son titre aux 24 heures VTT de la Birse. Parti samedi à midi, il a bouclé à 61 reprises le circuit de 5,5 kilomètres proposé par les organisateurs lors de son arrivée dimanche à midi. Le grand vainqueur devance deux Français, Alain Mohn et Frank Dumont, qui ont concédé 4 tours sur les hauteurs de Reconvilier.

Le VC Courtételle a également gardé son bien ce week-end. Steve Vogel, Loïc Vogel, Arnaud Mahler, Robin Joliat, Fabien Kleinholtz et Guy Bernard ont franchi à 88 reprises la ligne d’arrivée soit un tour de mieux que l’équipe du Jura bernois Birse 1 composée de Patrice Vuilleumier, Maël Walther, Raphaël Gasser, Matt Vuilleumier, Yannick Walser et Jean-Michel Bouchat et cinq tours de mieux que la formation franc-montagnarde Pierrot Auto-Ecole emmenée par Romain Perriard, Marc Baume, Emilien Lanz, Vincent Racine, Séverin Donzé et Pierrot Baume.

Les organisateurs se mettront maintenant au travail pour organiser une nouvelle édition en 2018 aux dates habituelles, c’est-à-dire le dernier week-end de juin.

Les résultats complets de ces 24 heures VTT de la Birse sont à découvrir ici. /jeb