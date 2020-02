L’histoire de famille des 24h VTT de la Birse

Le concept reste le même. Comme l’an dernier, les 24h VTT de la Birse emprunteront un tracé de 5,5 km avec départ et arrivée à la salle des fêtes de Reconvilier. Le nouveau comité espère attirer 150 à 200 concurrents dans les différentes catégories proposées. C’est là que les nouveautés surgissent avec la création d’une catégorie pour les vélos électriques et l’apparition de la ½ Birse sur 12h. « On ne va pas transformer une course de vélos en spectacle de dauphins », lance Lucien Gasser. L’équipe familiale espère tout de même attirer un nouveau public plus populaire sans pour autant écarter les sportifs d’élite de la manifestation. Des soirées de reconnaissance du parcours seront organisées pour inciter les amateurs à s’inscrire. /msc